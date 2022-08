Volontà di potenza

Nella scorsa stagione, Sottil è stato discontinuo, capace di offrire buoni spunti ma solo a sprazzi, per poi cadere frequentemente in momenti di alienazione o, peggio, di follia come in occasione del rosso a Venezia. Quest'anno la musica sembra essere cambiata. Italiano già ad aprile aveva speso parole notevoli su di lui: "Ha qualità importanti, prima o poi esploderà in modo definitivo". Poi il bis prima della Cremonese: "Se si allena come questo mese potrà fare molto meglio dello scorso anno". Risultato: prova da 7 in pagella e assist a Jovic. Continuando su questa strada possono arrivare anche i gol, come quello al Galatasaray in precampionato. Non scordiamo che Sottil, rispetto a Ikoné, è destro, e quindi può permettere a Gonzalez di giocare a piede invertito, ruolo in cui secondo Italiano è più efficace. E volendo fare una battuta, rispetto a Ikoné sembra anche essere vagamente interessato a fare gol...