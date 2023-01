VN – Zurkowski-Spezia, tutto tranquillo: si lavora sui bonus

Stop alla trattiva tra Zurkowski e Spezia? No, si stanno solo limando solo alcuni degli ultimi dettagli per il nuovo contratto

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un possibile stop nella trattiva tra la Fiorentina e lo Spezia per Zurkowski. Tutto a causa dell'ingaggio del polacco, che chiedeva una cifra maggiore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non c'è nessun tipo di stop. Le due squadre stanno solo dilagando per limare gli ultimi dettagli del contratto che dovrebbe essere di 3 anni e mezzo con possibile acquisto a titolo definitivo. Con maggiore precisione sembrerebbe che starebbero parlando dei premi, perché lui aveva un bonus molto importante in caso di qualificazione nelle coppe della Fiorentina. Quindi è chiaro che lui vorrebbe qualcosa in più dallo Spezia sotto questo punto di vista