VN – Yerry Mina in chiusura! Può arrivare già domani, i dettagli

Ore caldissime per la trattativa che dovrebbe portare il difensore svincolato Yerry Mina (la scheda) in riva all'Arno. La Fiorentina sta limando gli ultimi dettagli con l'entourage del giocatore ma il grosso è ormai stato fatto. In questi minuti le parti stanno discutendo sulle clausole che dovrebbero far scattare il rinnovo automatico del calciatore. In ogni caso, c'è fiducia da entrambe le parti perché si arrivi ad una chiusura in tempi brevissimi. Il classe '94 potrebbe addirittura arrivare fra oggi e venerdì al Viola Park. La Fiorentina si prepara ad accogliere il suo nuovo centrale...