VN – Vertice di fuoco al quartier generale Viola. Vietato sbagliare, altrimenti provvedimenti

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, oggi all’interno dell’albergo in cui risiede Rocco Commisso si è svolto un importante vertice societario. Presenti Daniele Pradè e Cesare Prandelli. L’imperativo ribadito dal patron è chiaro, vietato sbagliare il match contro il Crotone. Tutti sono sotto osservazione. In caso di sconfitta contro i calabresi sia il Ds che il tecnico potrebbero essere messi in discussione. La pazienza di Rocco Commisso è terminata.

