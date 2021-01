VN – Venuti allo Spezia? No, grazie. L’aggiornamento

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda che vi abbiamo raccontato in mattinata su Lorenzo Venuti. Lo Spezia ci ha provato concretamente nelle ultime ore ed era disposto ad assicurare al ragazzo uno spazio importante, ma dopo alcune ore di riflessione sia Venuti sia la Fiorentina hanno deciso di declinare le avance. Lollo punta a ritagliarsi uno spazio importante in maglia viola e la stessa Fiorentina sembra orientata a mettere in uscita altri calciatori (Callejon?). Dunque Venuti resta alla Fiorentina: avanti insieme nonostante il corteggiamento spezzino…