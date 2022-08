VN – Sospiro di sollievo per Duncan. Torna a Firenze, ma niente di grave

Non destano preoccupazione le condizioni di Alfred Duncan. Lo stop potrebbe non essere lungo

K.o. durante il primo tempo di Fiorentina-Qatar, Alfred Duncan rientrerà direttamente a Firenze nelle prossime ore. Il centrocampista, che ha accusato un problema alla parte posteriore della coscia, lascerà dunque il ritiro della squadra viola in Austria e non prenderà parte all'amichevole contro il Betis a Siviglia. Dal club viola però non filtra preoccupazione riguardo le condizioni del ghanese: Duncan svolgerà allenamenti personalizzati al centro sportivo nei prossimi giorni e potrebbe addirittura non svolgere esami strumentali per capire l'entità del problema fisico. Niente di grave dunque, ma potrebbe rimanere out fino a una settimana e oltre. (G.Sar.)