Oggi per VN Scout andiamo in Olanda, alla scoperta di un giovane attaccante dell'Ajax. Ecco a voi Mika Godts

Tommaso Ormini 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 20:26)

Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Mika Godts, esterno classe 2005 dell'Ajax.

Il paragone con Hazard — Nasce a Loviano, in Belgio, il 7 giugno 2005 . È un attaccante esterno, abile a giocare sia a destra che a sinistra. Alto 1,76, per 70 kg, classico esterno tutto talento e tecnica. Fino al 2023 vestiva la maglia delle giovanili del Genk, dove aveva già dimostrato di essere pronto per il salto tra i professionisti. Tuttavia, non ha mai esordito in prima squadra, perché? Non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza. Per evitare di perderlo a parametro zero, il club belga ha deciso di cederlo all’Ajax nel gennaio 2023 per circa un milione di euro. Una cifra modesta, considerato il potenziale: un vero colpo per i Lancieri.

È un attaccante brevilineo e scattante, abile nel dribbling, soprattutto quando parte largo sulla fascia sinistra per poi accentrarsi e calciare con il destro, il suo piede preferito. All’occorrenza può agire anche da trequartista o seconda punta, grazie alla sua duttilità offensiva. In Belgio, per stile di gioco e qualità tecniche, viene spesso accostato a Eden Hazard.

Nell'eventuale Fiorentina — Non parliamo né di Leao né di Pulisic ancora, ma Godts sta piano piano entrando nel mondo del calcio che conta. Sotto l'ala di Farioli ha collezionato 29 presenze in Eredivise (20 da titolare), con 4 gol e 2 assist all'attivo. Potreste pensare che sia un po' poco per un esterno? Vero, ma è stata la sua prima vera stagione in prima squadra all'Ajax. 11 presenze anche in Europa League, con 3 gol e 2 assist all'attivo: l'Ajax si è fermato agli ottavi di finale con l'Eintracht Francoforte. Di lui, il suo compagno di squadra Akpom racconta: “Gli voglio bene, è come fosse mio fratello. Lo chiamo ‘L’uomo del pane’ perché mangia sette panini al giorno quindi quando segniamo facciamo finta di spalmare il burro per festeggiare. È un giocatore fantastico e ha un futuro brillante davanti a sé". Con l'eventuale arrivo di Pioli o di un allenatore da 4-3-3 / 4-2-3-1, Godts sarebbe inserito nella sua confort zone. La trequarti dietro la punta è il suo habitat naturale, alla Brahim Diaz, largo oppure anche all'occorrenza per vie centrali.

La sua heatmap e il valore di mercato — Come potete vedere dalla sua heatmap qui sotto, il belga preferisce agire sulla fascia sinistra del campo, rientrando verso il centro per calciare con il destro. Transfermarkt ne dà un valore di circa 10 milioni di euro, ampiamente entro le disponibilità delle casse viola. Godts potrebbe rappresentare un primo nome valido per la campagna acquisti della nuova eventuale Fiorentina di un tecnico "giochista". Il suo valore può crescere esponenzialmente in tempi brevi, per questo bloccarlo adesso può essere un ottimo affare.