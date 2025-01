La sua storia

Matías Arezo nasce il 21 novembre 2002 a Montevideo, in una famiglia modesta e appassionata di calcio. Secondo di quattro fratelli, cresce con Ezequiel, Beckham e Iker, i cui nomi riflettono le passioni calcistiche dei genitori. Fin da piccolo si distingue per il suo talento calcistico, iniziando a giocare a tre anni nel club "Baby Futbol 3 de Abril". Dopo un inizio da portiere non troppo brillante, decide di spostarsi in attacco, dove dimostra subito di essere un predestinato. A otto anni entra nelle giovanili del River Plate di Montevideo, che diventa la sua casa calcistica e lo accompagna nella crescita. Qui lascia il segno con una stagione incredibile da 55 gol, a tal punto che il club, con risorse economiche limitate, deve sostituire i tradizionali palloni da premiare alle triplette con targhe celebrative. Debutta in prima squadra nel 2019, a soli 16 anni, sotto la guida di Jorge Fossati. Nelle tre stagioni successive, Arezo si afferma come uno dei migliori giovani del calcio uruguaiano, segnando 37 gol in 91 partite. Questo talento lo porta nel 2021 in Europa, al Granada, che lo acquista per 5,7 milioni di euro. L’esperienza spagnola, però, si rivela complicata. Arezo fatica ad adattarsi a un contesto nuovo e a una squadra in difficoltà, culminando con la retrocessione del club. Nel gennaio 2023 torna in Uruguay in prestito al Peñarol, dove ritrova fiducia e il feeling con il gol, realizzando 20 reti in 30 partite. Grazie a questa rinascita, Arezo si guadagna l’esordio con la nazionale maggiore e l’attenzione di Marcelo Bielsa. La sua storia è quella di un giovane attaccante determinato, che ha saputo rialzarsi dalle difficoltà e promette di essere una pedina importante per il futuro del calcio uruguaiano.