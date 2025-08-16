VN Scout – Manca un difensore a questa Fiorentina? Ecco Wouter Goes

La sua storia e il tipo di giocatore

Nasce in un piccolo quartiere di Amsterdam, il difensore classe 2004 è cresciuto con il pallone sempre tra i piedi. Dopo i primi passi all’ASV Arsenal e un passaggio all’Ajax, è all’AZ Alkmaar che trova la sua vera casa calcistica: dal 2016 veste biancorosso, scalando le giovanili fino a diventarne capitano e firmare il primo contratto da professionista a 16 anni. Con il Jong AZ si mette subito in mostra nell’Eerste Divisie e dal 2021 inizia a collezionare minuti importanti. Due anni più tardi arriva l’esordio in prima squadra, dove oggi ha già superato quota 50 presenze tra campionato, coppe e serate europee, arricchite anche da 2 gol. Nel frattempo, non ha mai smesso di indossare la maglia Oranje nelle varie selezioni giovanili, fino all’Under 21. Difensore centrale moderno, unisce freddezza e lettura delle situazioni a una pulizia tecnica che gli permette di gestire bene il primo passaggio. Nonostante la giovane età, mostra già leadership e disciplina tattica: qualità che fanno di lui uno dei prospetti più interessanti dell’ultima generazione olandese.