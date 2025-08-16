Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Wouter Goes, difensore centrale dell'AZ Alkmaar.
VN Scout – Manca un difensore a questa Fiorentina? Ecco Wouter Goes
La sua storia e il tipo di giocatore—
Nasce in un piccolo quartiere di Amsterdam, il difensore classe 2004 è cresciuto con il pallone sempre tra i piedi. Dopo i primi passi all’ASV Arsenal e un passaggio all’Ajax, è all’AZ Alkmaar che trova la sua vera casa calcistica: dal 2016 veste biancorosso, scalando le giovanili fino a diventarne capitano e firmare il primo contratto da professionista a 16 anni. Con il Jong AZ si mette subito in mostra nell’Eerste Divisie e dal 2021 inizia a collezionare minuti importanti. Due anni più tardi arriva l’esordio in prima squadra, dove oggi ha già superato quota 50 presenze tra campionato, coppe e serate europee, arricchite anche da 2 gol. Nel frattempo, non ha mai smesso di indossare la maglia Oranje nelle varie selezioni giovanili, fino all’Under 21. Difensore centrale moderno, unisce freddezza e lettura delle situazioni a una pulizia tecnica che gli permette di gestire bene il primo passaggio. Nonostante la giovane età, mostra già leadership e disciplina tattica: qualità che fanno di lui uno dei prospetti più interessanti dell’ultima generazione olandese.
Un nuovo centrale per la difesa di Pioli—
Il30% mancante di questa Fiorentina comprende anche il difensore centrale, ma non solo – come sottolineato dal nostro vicedirettore. In un ipotetico 3-4-1-2 disegnato da Pioli, una pedina come Goes assumerebbe un ruolo chiave: il perno della linea a tre, colui che tiene insieme il reparto e dà ordine in uscita. Non parliamo del marcatore vecchia scuola, quanto piuttosto di un centrale moderno, pulito negli interventi e sicuro palla al piede. In questo momento quel ruolo viene ricoperto da Pongracic, ma il croato forse si troverebbe meglio da braccetto che da centrale puro.
L'heatmap e il valore di mercato—
Il classe 2004 ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro secondo trasfermarkt. In questo momento è impegnato con l'AZ nei preliminari di Conference League, proprio come la Fiorentina. Il club olandese ovviamente chiede di più per il suo cartellino, anche perché forte di un contratto fino al 2028. L'heatmap qui in basso mostra un difensore che ama uscire con il pallone tra i piedi, infatti non sarebbe strano trovarlo all'altezza dei centrocampisti. Insomma, Goes è il tipo di centrale che non solo difende, ma costruisce: il prototipo del difensore che Pioli vorrebbe per la sua nuova Fiorentina.
