VN Scout – Kiliann Sildillia, il perfetto comprimario di Dodò in caso di Europa

Il confronto con Dodo

Sicuramente la certezza in casa viola c'è già, e si chiama Dodo. Il terzino brasiliano non è in discussione, e il gioco di Palladino si basa molto sulle sue galoppate. Al contrario di Dodo, Sildilla è molto più struttrato fisicamente. Non pecca in velocità, anzi, ma non è un classico "tutta fascia" come il brasiliano. Sildilla è molto ordinato e preciso, cerca le giocate facili e garantisce affidabilità alla fase difensiva. Il titolo infatti parla chiaro: non proponiamo una vera e propria alternativa, ma un comprimario. Un giocatore che nella Fiorentina adesso non ha, per caratteristiche (non confondetevi con Moreno), che potrebbe far rifiatare Dodo nelle partite in cui tatticamente la Fiorentina deve mostrare qualcosa di diverso. Per farvi un esempio con un calciatore più famoso, Sildilla può assomigliare a Koundè del Barcellona. Magari in una situazione di vantaggio, o come mostrato da Palladino in stagione, con i doppi terzini e due linee da quattro, Sildilla può risultare molto utile alla causa viola. Considerate che per avere una riserva di questo livello, la partecipazione alle Coppe Europee è scontata.