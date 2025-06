VN Scout – Keito Nakamura, il Samurai del Reims con il record in Ligue 1

Oggi per VN Scout voliamo in Francia, in casa della Reims. Osserviamo assieme Keito Nakamura, esterno d'attacco classe 2000

Tommaso Ormini 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 21:32)

Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Keito Nakamura, esterno d'attacco del Reims.

Che tipo di giocatore è? — No, non stiamo parlando del trequartista giapponese Nakamura che vestì la maglia della Reggina tra il 2002 e il 2005. Né si tratta di un suo parente. Keito è un classe 2000 che si è fatto notare in Austria con il LASK prima di approdare in Francia. Esterni offensivi capaci di segnare con continuità non abbondano, e il Reims ha investito ben 12 milioni di euro per assicurarselo nell’estate 2023. Giocatore estroso, dotato però di una struttura fisica piuttosto robusta per il ruolo (180 cm per 75 kg), Nakamura agisce prevalentemente sulla sinistra, da dove ama accentrarsi per colpire. Il suo passato da centrocampista emerge nella qualità delle giocate: è capace di rifinire con lucidità e precisione. Tecnicamente, non è un dribblomane né un accentratore ossessivo del gioco, ma possiede un ottimo senso della posizione che lo porta spesso ad attaccare l’area in modo intelligente. Un profilo atipico, che fonde intuito, visione e concretezza. In certi momenti, può ricordare per stile un ex viola come Riccardo Saponara.

La sua stagione in Francia (con un record) "Come ala, il mio compito è superare la linea difensiva e creare gol o assist. Ho sentito questa responsabilità già l'anno scorso, e l'ho portata anche in questa stagione". Le sue parole riflettono una leadership silenziosa ma concreta, confermata dai numeri: 11 reti e 2 assist in Ligue 1, un bottino di tutto rispetto. E c’è un record: è il primo giapponese della storia a raggiungere la doppia cifra di gol nel massimo campionato francese. Non male per un’ala, in una squadra che ha vissuto una stagione complicata.

Un profilo da Fiorentina? — Ancora siamo in alto mare, anche perché ufficialmente Pioli deve ancora esser annunciato. Tutto dipenderà dalle idee tattiche e dalle valutazioni in ritiro. In un possibile 3-5-2, Nakamura farebbe fatica a trovare collocazione; ma in un tridente offensivo, le sue caratteristiche potrebbero emergere con maggiore efficacia

Heatmap e valore di mercato — La retrocessione del Reims, sancita dal 3-1 nei playoff contro il Metz, apre scenari interessanti. Secondo Transfermarkt, il suo valore è oggi di circa 8 milioni di euro: cifra decisamente abbordabile per le casse viola. Nakamura potrebbe rappresentare una valida alternativa in una rosa ampia, attesa da una stagione su tre fronti. La sua duttilità, unita alla possibilità di agire in più ruoli grazie al passato da centrocampista, lo rende un profilo da seguire con attenzione. Con il Reims retrocesso, quale occasione migliore per farsi avanti?