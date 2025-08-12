Oggi per VN Scout voliamo in Inghilterra, in casa del Norwich. Osserviamo assieme Josh Sargent, attaccante classe 2000

Tommaso Ormini 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 10:30)

Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Josh Sargent, attaccante del Norwich.

Le sue caratteristiche e carriera — Nel calcio non esistono solo calciatori che parlano con le giocate, ma anche quelli che parlano con i numeri. È il caso di Josh Sargent, attaccante statunitense classe 2000, che ha chiuso la stagione 2024/25 con un rendimento da protagonista assoluto, tanto da essere premiato come Giocatore dell’Anno della Championship. 15 gol e 5 assist in 32 partite hanno fatto meritare al giovane attaccante questo premio. La "Serie B" inglese è già iniziata e Sargent ha già firmato il tabellino nella sconfitta casalinga con il Millwall. Sargent è un finalizzatore puro. Si fa trovare dove serve, quando serve. Non ha bisogno di molte occasioni per colpire. Sa leggere l’azione, anticipare i difensori, concludere con freddezza. Ed è proprio questa concretezza che lo rende un attaccante estremamente affidabile. In più, è un attaccante che lavora per la squadra: pressa, rincorre, partecipa alla manovra, si sacrifica. È il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe in campo, anche quando non segna. Fisicamente imponente, visti i 185 cm di altezza.

Nel 3-4-1-2 di Stefano Pioli — Come specificato nel titolo, Sargent partirebbe inizialmente come perfetto vice Kean, ma nel tempo e durante la stagione potrebbe diventarne un perfetto comprimario, così come di Edin Dzeko, Sargent sarebbe l'elemento che completerebbe l'attacco viola, a prescindere dal futuro di Lucas Beltran. Sargent non è il classico attaccante che punta tutto sul talento estroso o sulla spettacolarità, ma si distingue per la sua capacità di interpretare al meglio i movimenti richiesti dal gioco di squadra. Nel 3-4-1-2, dove spesso si lavora su una costruzione paziente e si cerca di penetrare le difese con scambi rapidi e movimenti sincronizzati, la sua abilità nell’attaccare la profondità (caratteristica espressamente sottolineata da Pioli) diventa una risorsa importante.

L'heatmap e il valore di mercato — La sua heatmap mostra un attaccante versatile e dinamico, capace di muoversi sia centralmente sia leggermente spostato sulle fasce, sempre pronto ad attaccare lo spazio alle spalle della difesa. Preferisce mantenersi vicino all’area, pronto a inserirsi per finalizzare. Sul mercato, il valore di Josh Sargent si aggira intorno ai 16 milioni di euro, cifra che rispecchia la sua crescita e il rendimento recente. Club di Premier League, Serie A e Bundesliga stanno osservando con interesse la sua evoluzione, e non è da escludere un trasferimento verso una realtà più competitiva a breve, e perché non alla Fiorentina?