VN Scout – Un vice Kean che va in profondità? Pioli, guarda Josh Sargent

Oggi per VN Scout voliamo in Inghilterra, in casa del Norwich. Osserviamo assieme Josh Sargent, attaccante classe 2000
Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Josh Sargent, attaccante del Norwich.

Le sue caratteristiche e carriera

Nel calcio non esistono solo calciatori che parlano con le giocate, ma anche quelli che parlano con i numeri. È il caso di Josh Sargent, attaccante statunitense classe 2000, che ha chiuso la stagione 2024/25 con un rendimento da protagonista assoluto, tanto da essere premiato come Giocatore dell’Anno della Championship. 15 gol e 5 assist in 32 partite hanno fatto meritare al giovane attaccante questo premio. La "Serie B" inglese è già iniziata e Sargent ha già firmato il tabellino nella sconfitta casalinga con il Millwall. Sargent è un finalizzatore puro. Si fa trovare dove serve, quando serve. Non ha bisogno di molte occasioni per colpire. Sa leggere l’azione, anticipare i difensori, concludere con freddezza. Ed è proprio questa concretezza che lo rende un attaccante estremamente affidabile. In più, è un attaccante che lavora per la squadra: pressa, rincorre, partecipa alla manovra, si sacrifica. È il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe in campo, anche quando non segna. Fisicamente imponente, visti i 185 cm di altezza.

Nel 3-4-1-2 di Stefano Pioli

Come specificato nel titolo, Sargent partirebbe inizialmente come perfetto vice Kean, ma nel tempo e durante la stagione potrebbe diventarne un perfetto comprimario, così come di Edin Dzeko, Sargent sarebbe l'elemento che completerebbe l'attacco viola, a prescindere dal futuro di Lucas Beltran. Sargent non è il classico attaccante che punta tutto sul talento estroso o sulla spettacolarità, ma si distingue per la sua capacità di interpretare al meglio i movimenti richiesti dal gioco di squadra. Nel 3-4-1-2, dove spesso si lavora su una costruzione paziente e si cerca di penetrare le difese con scambi rapidi e movimenti sincronizzati, la sua abilità nell’attaccare la profondità (caratteristica espressamente sottolineata da Pioli) diventa una risorsa importante.

L'heatmap e il valore di mercato

La sua heatmap mostra un attaccante versatile e dinamico, capace di muoversi sia centralmente sia leggermente spostato sulle fasce, sempre pronto ad attaccare lo spazio alle spalle della difesa. Preferisce mantenersi vicino all’area, pronto a inserirsi per finalizzare. Sul mercato, il valore di Josh Sargent si aggira intorno ai 16 milioni di euro, cifra che rispecchia la sua crescita e il rendimento recente. Club di Premier League, Serie A e Bundesliga stanno osservando con interesse la sua evoluzione, e non è da escludere un trasferimento verso una realtà più competitiva a breve, e perché non alla Fiorentina?

