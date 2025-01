VN Scout: Jens Hjertø-Dahl, il gigante norvegese che manca alla Fiorentina

Nuovo nome per la rubrica "VN scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere, Jens Hjertø-Dahl , centrocampista del Tromsø .

Le sue caratteristiche

Dahl è un centrocampista polivalente, in grado di offrire un contributo significativo sia in fase di costruzione che di interdizione. Predilige agire nella zona nevralgica del campo, ma si adatta con facilità a un ruolo da mezzala grazie alla sua combinazione di qualità tecniche e capacità di supportare l'azione offensiva nell'ultimo tratto di campo. Si caratterizza per movimenti fluidi, una buona padronanza tecnica e un dribbling efficace negli uno contro uno, pur mostrando qualche difficoltà nella gestione della palla in situazioni di forte pressione. Tra i suoi pregi si evidenziano un’ottima visione di gioco e precisione nei lanci lunghi. Sul piano fisico, Dahl non teme i contrasti e si distingue nei duelli aerei grazie alla sua resistenza e solidità atletica. In fase difensiva è ordinato nei tackle e dispone di un buon senso della posizione, qualità che gli permettono di recuperare numerosi palloni. Tuttavia, potrebbe migliorare nella scelta dei tempi per esercitare pressione sul portatore di palla avversario. Dal punto di vista offensivo, si fa notare per la sua abilità negli inserimenti e una discreta capacità di concludere da fuori area. Completa il suo profilo una notevole freddezza e concentrazione in partita, unite a qualità naturali di leadership che gli consentono di guidare il reparto centrale con personalità. Un confronto? Leon Goretzka