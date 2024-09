VN Scout: ecco Eduardo, il Quaresma che non c’entra con la “trivela”

Nella Fiorentina di Palladino?

Nella difesa a tre studiata da Palladino, in attesa di alcune modifiche visto l'inizio di stagione, Quaresma rappresenterebbe perfettamente l'alter ego di Lucas Martinez Quarta. In altre parole possiamo definire il classe 2002, la versione 2.0 dell'argentino della Fiorentina. Adesso la squadra del tecnico campano in difesa ha aggiunto vari elementi, tra cui Moreno e Pongracic, andando anche a rinnovare il giovane Comuzzo (e Valentini a gennaio). Un acquisto sicuramente in questo momento andrebbe a creare una sovrabbondanza nella difesa viola (anche se non è mai un male), ma per il futuro...chissà. Quaresma intanto è già attenzionato da molti club di Premier League.