VN Scout – Frendrup costa troppo? Ecco Mad Bidstrup, il mastino del centrocampo

Oggi per VN Scout voliamo in Austria, in casa del Salisburgo. Osserviamo assieme Mad Bidstrup, centrocampista classe 2001

Tommaso Ormini 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 16:08)

Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Mad Bidstrup, centrocampista del Red Bull Salisburgo.

Che giocatore è? — Con i suoi 175 centimetri di altezza e un baricentro basso, Bidstrup si muove come un pendolo tra difesa e attacco. Non è un regista classico, ma è perfetto come equilibratore in una mediana a due o come mezzala in un centrocampo a tre. Ha il passo giusto per accorciare in pressione alta e la freddezza per accompagnare la costruzione dal basso. Il suo stile può richiama vagamente quello di Amrabat, ma con una maggiore rapidità nello stretto e un senso della posizione che gli permette spesso di anticipare l’avversario senza bisogno dell’intervento fisico. La stagione 2024/25 parla chiaro: 42 presenze, 2 gol e leadership concreta. In campionato ha giocato 30 partite, a cui vanno aggiunte 3 in coppa nazionale e 9 in Champions League (più 4 nel preliminare), totalizzando 42 apparizioni e 2 reti . Numeri che fotografano un giocatore non solo presente, ma fondamentale nella struttura del Salisburgo

Nella Fiorentina? Tatticamente è un mediano perfetto per un 3-5-2, e in particolare per l’idea di gioco di Pioli. In un centrocampo a tre può agire da perno centrale, proteggendo la difesa e pulendo il gioco in prima costruzione, dando inoltre equilibrio tra le due mezzali (Fagioli e Mandragora). La sua intelligenza tattica e l’attitudine al pressing lo rendono ideale per un sistema dinamico, che alterna baricentro alto e fase di contenimento. Bidstrup è il classico centrocampista “alla Pioli”: intenso, reattivo, sempre in partita.

Valore di mercato e heatmap — Anche dal punto di vista economico, il profilo resta più che accessibile. Il Salisburgo lo ha pagato 7 milioni un anno fa e oggi il suo valore oscilla tra i 10 e i 12: una cifra in linea con le medie europee per un centrocampista così giovane con esperienza internazionale e leadership già riconosciuta. Un investimento sostenibile, con margine per una plusvalenza, ma soprattutto con impatto tecnico immediato. La sua heatmap riflette quella di un mediano moderno, con buona capacità di copertura e presenza costante come “cerniera” tra difesa e attacco, fondamentale per mantenere l’equilibrio tattico in un centrocampo a tre