VN Scout – Dodò rimane? Fonseca sta formando Saël Kumbedi, il suo perfetto vice

Tommaso Ormini 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 16:02)

Nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Ecco Saël Kumbedi, terzino classe 2005 del Lione allenato da Paulo Fonseca.

Che giocatore è? — Kumbedi è un terzino moderno, esplosivo e dinamico, con uno stile di gioco che unisce disciplina tattica e naturale istinto offensivo. Il suo baricentro basso e la grande rapidità negli spazi stretti gli permettono di essere reattivo nei duelli e preciso negli interventi. Non è un fulmine sul lungo, ma compensa con intelligenza nello scegliere il tempo delle corse e nei posizionamenti. Tecnico e pulito nei controlli, è molto affidabile nel fraseggio e nella prima costruzione. Ama prendersi rischi quando parte in progressione: ha dribbling, personalità e un piede destro educato con cui propone un’ampia gamma di cross. Tuttavia, tende a essere un po’ leggibile, vista la preferenza marcata per l’esterno e per il fondo. In fase difensiva alterna momenti di grande attenzione a qualche sbavatura, ma l’atteggiamento aggressivo e la voglia di anticipare lo rendono un profilo in continua evoluzione. Ha l’identikit del terzino che può crescere ancora tanto, soprattutto se inserito in un contesto che valorizzi la sua intraprendenza.

La carriera nei club e in nazionale Originario di Stains, nel cuore della banlieue parigina, Saël Kumbedi cresce tra le fila del settore giovanile del PSG, ma è passando per il Taverny e poi per Le Havre che affina davvero la sua formazione calcistica. È proprio con il club normanno che arriva il debutto tra i professionisti, preludio al salto nel grande calcio: nell’estate 2022, il Lione lo acquista per un milione di euro. Dopo un avvio di stagione in Ligue 2, chiude l’annata con 20 presenze e due assist in maglia OL, confermandosi nella stagione successiva con altre 19 apparizioni, anche se con un minutaggio ridotto sotto la guida di Pierre Sage. Sul fronte internazionale, Kumbedi è un volto noto di tutte le giovanili francesi: con l’Under 17 conquista l’Europeo 2022 da protagonista, firmando una doppietta in finale. Poi Under 18, Under 19 e infine Under 21, con cui debutta nel novembre 2024, chiudendo il cerchio di una trafila giovanile da assoluto riferimento.

Nella Fiorentina? — Ammesso ma non concesso che Dodò rimanga alla Fiorentina, abbiamo individuato il profilo di Kumbedi come suo possibile vice, anche perché è stato proprio Fonseca ad avallare nel 2018 il passaggio del terzino brasiliano allo Shakhtar, prima del prestito al Vitoria Guimaraes. Il numero 2 viola potrebbe essere la chioccia ideale per far crescere un giovane in tranquillità, come era nei piani con Kayode prima del prestito e del riscatto da parte del Brentford. In un eventuale difesa a 4, il ruolo perfetto per Kumbedi è ovviamente il terzino destro. Non è un giocatore molto duttile, predilige molto la corsia di destra.

Heatmap e valore di mercato — E la heatmap qui sotto lo conferma, il terzino predilige solo la fascia destra. Forse un po' un limite nel calcio moderno, ma meglio fare una cosa fatta bene, che due così così. Il giocatore, secondo Transfermarkt, ha un valore di mercato di 7 milioni, pienamente accessibile per le casse viola. Il terzino quest'anno ha collezionato 14 presenze in Ligue 1. Un talento che sta iniziando a mostrare il suo valore, uscito da una nazione che al momento, è forse la migliore nello sfornare giovani. La Fiorentina in quel ruolo è scoperta, perché non farci un pensierino?