VN Scout – Nathan Zeze, il 2005 del Nantes perfetto per la difesa a tre

Settimo nome per la rubrica "VN scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere) Nathan Zeze , difensore centrale di proprietà del Nantes .

Il classico difensore da difesa a 3

Classe 2005, sta piano piano entrando nelle rotazioni del Nantes, prendendosi sempre più spazio nella difesa a 3 del club francese. Ha fatto il suo esordio in Ligue 1 il 15 gennaio 2023, a soli 17 anni, contro il Montpellier (vittoria per 0-3). Fu l'unica presenza di quella stagione. Nella scorsa invece, il classe 2005 ha collezionato 13 presenze da titolare, partecipando attivamente alla salvezza del Nantes. Giocatore mancino, bravissimo anche con il destro, può giocare in tutti i ruoli della difesa a 3, sia come centrale che come braccetto in entrambi i lati. Giocatore molto alto (1,90), fa del colpo di testa e dell'anticipo i suoi punti di forza. Usato anche come primo regista da Koumbouare, allenatore del Nantes, grazie alla sua invidiabile qualità tecnica di base. Per fare un esempio, con le dovute proporzioni, può ricordare il primo Koulibaly di Napoli. Già attenzionato da vari club di Premier League, come Leicester e Aston Villa, ma anche da Thierry Henry, che, come riportano dalla Francia, è stato indeciso fino all'ultimo se convocarlo alle prossime Olimpiadi