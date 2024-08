VN Scout – Estanis Pedrola, il canterano blaugrana sotto Andrea Pirlo

Nono nome per la rubrica "VN scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere) Estanis Pedrola , esterno d'attacco di proprietà della Sampdoria .

Dalla Cantera Blaugrana alla Genova blucerchiata

Nato a Cambrils, in Catalogna, il classe 2003 entra a far parte delle giovanili del Barcellona nel 2019, dopo un breve passaggio dall'Espanyol. Nel 2022 l'esordio tra i grandi, precisamente il 2 gennaio nella sfida con il Mallorca. La Sampdoria ci mette subito gli occhi, e nell'agosto del 2023 lo acquista in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni (esercitato quest'estate). Nella scorsa stagione lo spagnolo colleziona solamente 15 presenze in Serie B, condite da 3 gol, complice un infortunio al bicipite femorale che l'ha tenuto fermo 3 mesi. Giocatore molto estroverso, come tutti i blaugrana fa delle sue qualità tecniche il suo punto di forza. Molto forte nel dribbling e nella progressione più che nello scatto. Molto alto per essere un esterno (185), ma non bravo di testa. Andrea Pirlo, nella scorsa stagione, l'ha usato molto come esterno destro d'attacco, anche se lui predilige molto di più la fascia opposta. Il Barcellona sul ragazzo si è tenuto la possibilità di contro riscattarlo per 7 milioni di euro, oltre ad aver messo il 50% della futura rivendita nel contratto.