Quinto nome per la rubrica "VN scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di provare a scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere) Andreas Schjelderup , esterno d'attacco di proprietà del Benfica , anche se con la maglia del club lusitano ha disputato pochissimi minuti (entrato al 90' con il Maritimo in campionato, al 90' con l'Inter in Champions League e nuovamente al 90' con il Porto in Supercoppa portoghese).

Il club portoghese ci crede davvero?

Acquistato nell'inverno del 2023 dal Nordsjælland per 14 milioni di euro, squadra dove è cresciuto, è tornato alla casa madre dopo soli 6 mesi, in prestito, dopo aver disputato i pochi minuti citati in precedenza. Forse troppo presto per il grande salto, il talento classe 2004 ha disputato l'ultima stagione interamente al Nordsjælland, dove in 26 presenze ha realizzato 9 gol e fornito 6 assist, decisamente un buon bottino considerando il ruolo. Nasce nelle giovanili da mezz'ala, dopo di che viene spostato sull'esterno a sinistra. Molto polivalente come calciatore, in grado anche di giocare da trequartista, nei due dietro la punta. Fa, ovviamente, del suo dribbling e della sua velocità i suoi punti di forza. Abile anche sotto porta: in patria ha segnato 26 gol in 81 partite. Adesso tornerà al Benfica per dimostrare di poter stare anche nell'Europa che conta. Vedremo quale sarà il suo futuro, ma per i club questo sarebbe il momento giusto di aggredirlo.