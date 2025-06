VN – Rovella, sogno destinato a restare tale. Desidera l’Inter

Nicolò Rovella è l'ultimo nome accostato alla Fiorentina per la prossima stagione. Come raccolto dalla nostra redazione, la pista che porta al centrocampista della Lazio non è destinata, tuttavia, a concretizzarsi visto anche che nel contratto del giocatore è presente una clausola da 50 milioni di euro e il presidente biancoceleste Claudio Lotito non tratta per meno di 40. Per di più Rovella non vedrebbe il trasferimento a Firenze come un upgrade nella sua carriera. Il classe 2001 lascerebbe Roma solo, questo è il suo sogno, per trasferirsi all'Inter, squadra per la quale tifa. I nerazzurri sono alle prese col dilemma Çalhanoğlu, la cui permanenza a Milano è tutt'altro che scontata.