VN – Rosetti punta sul turco per Club Brugge-Fiorentina.

L'arbitro scelto per la semifinale di Brugge è Meler. Il turco per Rosetti è una garanzia, soprattutto per le italiane

Simone Pagnini 7 maggio - 17:03

37 anni, turco, categoria élite tra gli arbitri che farà parte hai prossimi europei. Una garanzia per la UEFA.

Meler ha preso il posto al più noto arbitro Turco Cuneyt Cakir, dopo le sue dimissioni per raggiunti limiti d’età. Il giovane Meler si è fatto largo, fino ad arrivare nel 2017 ad arbitro internazionale. Il designatore Roberto Rosetti crede in lui, sopratutto quando giocano le squadre italiane. Come emerge dalle designazioni precedenti, sia in champions, che in Europa league, ed in fine in Conference ha sempre diretto le nostre italiane. In Champions la Lazio, in Europa League il Milan e la più recente, l'Atalanta a Liverpool.