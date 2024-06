VN – Parisi come Carlos Augusto. Palladino ci punta e lo blinda

Per Fabiano Parisi non è stata una prima stagione semplice a Firenze. Tra problemi fisici, concorrenza e un cambio fascia mai digerito. Adesso però l'ex Empoli si vuole prendere la fascia, anche se per lui ci sono state delle richieste. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Palladino punta molto sul ragazzo, e per questo non è sul mercato. Palladino è riuscito a far rendere già a Monza gli esterni e così vuole fare con Parisi. Vedasi Carlos Augusto, o Ciurria