VN – Quale arbitro per Fiorentina-Milan? Due internazionali in ballo

Fiorentina-Milan è certamente una delle sfide più attese e importanti della prossima giornata di campionato. L'AIA dopo un inizio di stagione positivo vuole continuare su questa striscia, per questo la designazione della partita del Franchi sarà importante. Noi abbiamo chiesto all'esperto in materia e conduttore di Italia7 Simone Pagnini cosa si aspetta.

La valutazione va fatta ad ampio raggio, è una partita importante. Il Milan è in ottimo momento, la scelta credo che andrà su un arbitro di prima fascia, un internazionale. La corsa potrebbe essere tra Guida e Pairetto, con il secondo leggermente favorito. Mariani ha già diretto il derby contro l'Inter. Pairetto è un arbitro che in questa stagione non ha ancora diretto un big match, e nell'ultima stagione è cresciuto. Giovedì arbitrerà in Conference e sarà interessante seguirlo