VN – Punto della situazione in casa viola sugli esterni d’attacco, Sottil…

Rivoluzione in corso sulle corsie d'attacco viola? Non proprio. Per il momento, infatti, l'unico destinato a lasciare la Fiorentina entro la fine di questo mercato dovrebbe essere Abdelhamid Sabiri, che in realtà era considerato anche come un jolly, un po' esterno sinistro alla Saponara ed un po' trequartista. Come vi avevamo anticipato, l'ex Samp ormai quasi certamente lascerà Firenze a breve. Di Gonzalez abbiamo detto e chiarito, mentre nei giorni scorsi alla Fiorentina era arrivata anche un'offerta per Josip Brekalo, offerta però rispedita al mittente: Vincenzo Italiano ci conta e ritiene il croato un giocatore importante. Lo stesso vale per Jonathan Ikoné, che resterà in riva all'Arno. Resta da capire, infine, la posizione di Riccardo Sottil: per il momento l'ex Primavera viola rimane dov'è, ma se dovesse arrivare a stretto giro una proposta interessante lui ed il suo agente Giuseppe Riso potrebbero anche valutare di lasciare Firenze.