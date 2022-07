VN – Pulgar-Flamengo fumata quasi nera. Adesso lo cerca un club di A

Rischia di non essere il Flamengo la prossima destinazione di Erick Pulgar . Nelle scorse ore non è arrivata la fumata bianca tra il club rubro-negro e quello viola ma anzi, la trattativa ha subito un brusco stop e adesso potrebbe saltare definitivamente nonostante i rapporti ottimi tra i brasiliani e l'agente del calciatore, Fernando Felicevich, che negli scorsi giorni ha chiuso l'operazione Vidal.

Un club di Serie A ha fatto un sondaggio per il centrocampista cileno - in viale Fanti è pervenuta una richiesta dalla la Sampdoria - ma la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di cedere Pulgar all'estero e sbloccare lo slot da extracomunitario per poter tesserare Dodò. Quella relativa all'ex Bologna rischia di diventare una vicenda spinosa, ma il mercato è ancora lungo...