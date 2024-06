VN – Nzola lascia la Fiorentina? Il Cagliari sonda il terreno

Il Cagliari lavora sul mercato per inserire in rosa almeno due attaccanti e sonda il terreno con l'entourage di Nzola

M'Bala Nzola può lasciare la Fiorentina durante l'estate. Dopo una sola stagione l'ex Spezia sembra già essere messo alla porta. Oltre agli interessi che provengono dall'estero, il franco-angolano continua ad avere estimatori anche in Serie A, nonostante un'annata decisamente negativa. Su tutti il Cagliari che in queste ore avrebbe iniziato a sondare il terreno con l'entourage del calciatore. Timidi sondaggi che potrebbero però andare ad intensificarsi nei prossimi giorni, qualora si trovasse una sponda lato calciatore. Nzola è sempre piaciuto al Cagliari che si appresta ad accogliere Nicola che già lo voleva all'Empoli. che La società sarda lavora sul mercato per inserire in rosa almeno due attaccanti, dato il mancato riscatto di Shomurodov e Petagna, In rosa al momento possono contare su Lapadula che però ha mercato e non è detto che resti. Oltre a lui ci sono i soli Luvumbo e l'esperto Pavoletti.