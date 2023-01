VN – Nico Gonzalez da monitorare: nel mirino Boga e Karlsson

C'è molta apprensione anche sul capitolo esterni. Come anticipato nella giornata di ieri, Nico Gonzalez non è più considerato un giocatore incedibile dalla Fiorentina e domani, per la partita contro il Monza, dovrebbe essere presente l'agente del calciatore, Alessandro Moggi. La situazione è da monitorare con molta attenzione. Intanto, è stato detto a Ramadani di lavorare per Boga, visto che con un'offerta allettante l'argentino potrebbe lasciare Firenze già a gennaio. Tra i nomi che piacciono ci sarebbe anche quello di Jesper Karlsson (SCHEDA), esterno dell'AZ, proposto da Lucci proprio ai viola.