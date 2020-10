VN – Milik, Fiorentina fredda. Ad oggi l’Inghilterra resta la destinazione preferita

Nelle ultime ore sta circolando il nome di Arkadiusz Milik in chiave Fiorentina. Una pista che, al momento, non ci risulta percorribile. La società viola infatti è piuttosto fredda di fronte a tale eventualità. Non perché manchi la stima del giocatore (a Iachini piace molto), piuttosto per ragioni economiche e di prospettiva sportiva. Il polacco ha un anno di contratto col Napoli e vorrebbe un ingaggio molto elevato. E poi è difficile convincere un giocatore che dal 2013 ad oggi, ad eccezione di una stagione, ha sempre giocato Champions o Europa League. Una soluzione per Milik si potrebbe trovare in Inghilterra, meta che preferisce e dove il Napoli crede di poter trovare una sistemazione. Niente da fare per i viola, a meno che Milik nelle ultime ore di mercato resti senza una nuova destinazione e possa cambiare idea sul versante Firenze.

PRADE’, E’ FATTA PER IL VICE BIRAGHI: ECCO CHI E’