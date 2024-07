VN – Lucchesi al vaglio di Palladino: piace a due di Serie A, ma per ora resta

Il difensore, che rientra in viola dopo un'annata in Serie B, potrebbe anche essere confermato nella linea a tre del nuovo tecnico della Fiorentina

Il giocatore cresciuto nella Primavera gigliata, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è finito nel mirino di Cagliari e Venezia, una salva in Serie A e una promossa dalla Serie B: potrebbe essere una bella occasione per accumulare minutaggio, ma Raffaele Palladino, nuovo tecnico della Fiorentina, vuole valutarlo personalmente prima di avallare un prestito. Lucchesi potrebbe essere utile per la difesa a tre che l'ex Monza vuole proporre come base di partenza, e avrà la sua chance con l'inizio del ritiro l'8 luglio.