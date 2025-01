VN – La situazione sullo scambio Kouamè-Sanabria. Parma e Cagliari sullo sfondo

Lo scambio Kouamè-Sanabria, a oggi, secondo quanto filtra, pare essere più un'idea del Torino che della Fiorentina. I viola stanno cercando di vendere Kouamè cercando di ricavare qualcosa, anche tramite un prestito con obbligo. I granata, per non spendere, avrebbero messo sul piatto l'attaccante paraguaiano (scadenza 2026) che, dunque non sarebbe una richiesta esplicita della Fiorentina, anzi. Il giocatore potrebbe comunque tornare comodo alla causa viola perché un vice-Kean ancora manca.