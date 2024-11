VN – La proposta del lettore Filippo: pannelli in Fiesole per coprire il cantiere

Ricordo bene che nel glorioso Torneo di Francia 1997 che ospitò 4 grandi nazionali di calcio l’anno prima del mondiale 1998, se non sbaglio allo stadio di Lione, durante i lavori di ristrutturazione, per non vedere l’orribile cantiere in corso ed i ponteggi, realizzarono dei bellissimi pannelli con i volti di grandi campioni che oscuravano la vista di una curva vuota e grigia, proprio come oggi la Fiesole.