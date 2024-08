VN – La Juventus vuole Nico, ma servono le contropartite. La situazione

Nico Gonzalez è il nome più caldo in questi giorni di agosto in casa viola. L'Atalanta sembra essersi defilata ma la Juventus fa sul serio. Una chiave della trattativa, come raccolto dalla nostra redazione, potrebbero essere le contropartite tecniche .

La Juventus per costruire una rosa competitiva ancora vuole chiudere diversi colpi onerosi, come Koopmeiners. Per questo ammortizzare il costo di Nico, anche lavorando con tempistiche sfasate, potrebbe essere una soluzione per prendere fiato a livello economico. McKennie rimane un nome valido e che alla Fiorentina piace, ma si dovrebbe lavorare sull'ingaggio (troppo alto per il ruolo non di primissimo piano che andrebbe a ricoprire: 2,5 milioni a stagione). Kostic e Arthur per ragioni tecniche ed economiche sono più difficili. Nico invece potrebbe trovare un accordo con la società bianconera in tempi brevi.