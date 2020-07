VN – La Fiorentina su Lincoln, con l’aiuto di…Pedro

La Fiorentina sta già guardando al futuro, sondando il terreno per tanti giovani giocatori che potrebbero fare le fortune della viola del futuro. Secondo quanto raccolto da Violanews, i viola hanno messo gli occhi su uno dei giovani più interessanti di tutto il Sud America, si tratta del giovane attaccante brasiliano Lincoln. Lincoln Corrêa dos Santos, è un classe 2000 che si è prepotentemente messo in mostra con la maglia del Flamengo, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, giocando sia da prima punta che da esterno, stabilmente nel giro della nazionale under 20 brasiliana. naturalmente la concorrenza è molto elevata, ma la Fiorentina ha una carta importante da giocarsi, ovvero Pedro Guilherme, attaccante pagato dai viola 15 milioni l’estate scorsa e prestato a gennaio proprio ai rossoneri brasiliani in prestito. L’accordo tra i club, che scade il 31 dicembre 2020, potrebbe essere rinegoziato, con i viola che proveranno ad inserire il giovane Lincoln, in cambio di uno sconto sul cartellino di Pedro.

IL MERCATO ADESSO DIVENTA LA PRIORITA’ PER COMMISSO