VN – La Fiorentina segue Chouiar, ma la concorrenza è folta e il prezzo lievita

La notizia del possibile interessamento della Fiorentina per Mounir Chouiar, esterno classe ’99 del Dijion, è uscita oggi su L’Equipe (CLICCA QUI), e abbiamo cercato di capire meglio la situazione che potrebbe legare la Fiorentina al giovane attaccante francese. Secondo quanto raccolto da Violanews, i viola lo seguono da tempo, viste le qualità che il ragazzo sta mostrando negli anni, che hanno attirato l’attenzione anche di altre società, il Nizza su tutte, oltre ad alcune società di Premier League. I viola vedevano in Chouiar un profilo low cost, il famoso colpo ad effetto per il presente ma sopratutto per il futuro, e la possibilità di asta sta portando alcuni grattacapi agli uomini mercato viola, con il prezzo del giocatore salito ad 8 milioni e destinato ad impennarsi ancora. La Fiorentina ci proverà, ma solo a certe cifre.