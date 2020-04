Come scrive L’Equipe, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Mounir Chouiar, ala sinistra classe 1999 in forza al Digione. Il contratto col club francese scadrà nel 2022. Fin qui nella stagione ha segnato 6 gol. La concorrenza non manca perché il giocatore, acquistato dal Lens l’estate scorsa per 4 milioni, piace anche al Parma. LA SCHEDA COMPLETA DEL GIOCATORE