VN – La Fiorentina segue Asllani. Ma le cifre dell’Inter spaventano

Il centrocampo è il reparto che la Fiorentina sta cercando di rinforzare in questa fase di mercao. Per adesso è arrivato Jacopo Fazzini dall'Empoli e rinfoltire la mediana di Pioli. Ma c'è bisogno almeno di un altro arrivo importante, soprattutto nel ruolo di regista. Un nome interessante può essere quello di Kristjan Asllani , dell'Inter.

Piace alla Fiorentina

Come raccolto dalla nostra redazione, l'albanese è un profilo che piace alla dirigenza viola, che lo sta seguendo. Asllani è in uscita dall'Inter, ma le cifre che la dirigenza nerazzurra chiede, frenano Pradè e Goretti. Marotta vorrebbe quasi 20 milioni di euro per lasciarlo andare. Il giocatore ha detto no al Betis, che si era interessato nei giorni passati.