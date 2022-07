VN – La Fiorentina è a Coverciano: il programma della squadra

Come quanto appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina si è ritrovata alle 8.00 a Coverciano per dare inizio al primo allenamento della stagione. Infatti, alle ore 9.00 la squadra ha iniziato la prima sgambata stagionale. Niente visite mediche per i giocatori che verranno effettuate tra giovedì e sabato. I giocatori, che hanno concluso l'allenamento alle 10.00, stanno tornando a casa e si ritroveranno, sempre a Coverciano, per le ore 17.00.