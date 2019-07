VN – Tentativo della Fiorentina per Berardi, ma il Sassuolo spara altissimo

La Fiorentina sta iniziando a sistemare tutti gli esuberi, liberandosi dei giocatori non funzionali al progetto tecnico, come ribadito da Commisso oggi, ma sta comunque iniziando a costruire la squadra del futuro. Guardando in casa Sassuolo. Oltre a Pol Lirola, che sembra essere vicino alla Fiorentina, secondo quanto raccolto da Violanews, i viola hanno provato ad intavolare una trattativa per Domenico Berardi, attaccante che piace, italiano, giovane e di talento. Gli emiliani però, da sempre considerati bottega cara, hanno chiesto 40 milioni per l’esterno calabrese, complicando non poco la trattativa. I viola proveranno un nuovo affondo nei prossimi giorni, anche se pare molto complicato. LA SCHEDA DI BERARDI