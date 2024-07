VN – La Croazia chiama per Brekalo, ma c’è anche una soluzione in A

Per Josip Brekalo le possibilità sul mercato sono due, rimanere in Italia o tornare in Croazia. La situazione

Per Brekalo, nonostante il ritiro da titolare, difficlmente avrà troppo spazio in rosa. Per questo il mercato attorno all'ex Torino si muove, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sono alcuni club che lo seguono. In particolare dalla Croazia ci sono la Dinamo Zagabria e l'Hajduk Spalato di Gattuso che lo seguono, mentre in Italia c'è il Parma. Il ragazzo vorrebbe restare in Italia, mentre alla famiglia non dispiacerebbe tornare in patria