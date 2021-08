VN – Kouamé, affare in dirittura d’arrivo con l’Anderlecht: cifre e formula

Le due società si sono parlate sia ieri che stamattina, nel pomeriggio prevista un nuovo contatto che potrebbe rivelarsi decisivo

Christian Kouamé è sempre più vicino a salutare la Fiorentina. Semplici pour paler in Italia (con Cagliari, Torino ed Empoli), mentre all'estero fanno sul serio. C'è l'Anderlecht in pole position per l'attaccante ivoriano: vanno limate le cifre del prestito oneroso, ma l'affare è vicino alla chiusura.