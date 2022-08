VN – Intesa fra Ranieri e la Salernitana. Formalizzata offerta ad ACF

La strada che dovrebbe riportare Ranieri alla Salernitana, stavolta a titolo definitivo, sembra bella che tracciata. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, il pressing dei granata per avere di nuovo il calciatore Viola in Campania va ormai avanti da tempo. E adesso potremmo essere arrivati ad una svolta. L'esterno e il club campano sono infatti arrivati ad un'intesa per un contratto triennale. Serve adesso che i due club trovino un accordo ma, nel frattempo, la Salernitana ha già presentato un'offerta ufficiale. I granata hanno messo sul piatto 2 milioni più una percentuale sulla futura rivendita in favore della Fiorentina. Si attende a questo punto la risposta di Daniele Pradè. L'affare potrebbe arrivare alla chiusura definitiva nell'ultima settimana di mercato.