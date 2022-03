VN – In Giappone spopola la Fiorentina: un manga e una squadra dedicate (FOTO)

Incredibile ma vero: un fumetto giapponese con protagonista un calciatore della Fiorentina. Ed è nata anche una (vera) squadra giovanile

Per la serie "non tutti sanno che", Violanews vi racconta una curiosità a fortissime tinte viola che arriva dal Giappone. Sinceramente, non la sapevamo neanche noi, sebbene questa storia affondi le sue radici a metà degli anni '90. A segnalarcela è stato il nostro lettore nipponico Tetsu, grande tifoso viola, che ci ha spinto ad approfondire. E allora ecco di cosa parliamo: nella patria dei manga c'è stato un fumetto liberamente ispirato (o per meglio dire ambientato) alla Fiorentina dal titolo "Viva! Calcio", con il protagonista che gioca accanto a Batistuta e Rui Costa indossando la maglia viola dell'epoca (con tanto di sponsor 7Up e poi Sammontana) e giocando le partite all'interno dello stadio Artemio Franchi. Non ci credete? Guardate le foto. Singolare il fatto che il primo numero della serie raffigurasse in copertina un calciatore del Milan, mentre dalla seconda "puntata" in poi (per un totale di 20) il protagonista sia nella Fiorentina. Ancora oggi il fumetto "Viva! Calcio" ha mercato in Giappone sui più noti siti di vendita online e tra i collezionisti, si trova sia il cofanetto completo che i singoli numeri.