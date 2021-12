VN – Il punto sull’attacco: Vlahovic fino a giugno. Scelti i nomi dei sostituti

Vlahovic vuole rimanere fino a giugno. Intanto la Fiorentina lavora al sostituto del serbo. Due nomi spiccano su tutti gli altri

Il futuro di Dusan Vlahovic siamo certi che sarà lontano da Firenze, ma a giugno. Infatti il giocatore avrebbe fatto sapere di non essere propenso a partire durante il mercato di gennaio, per aiutare la "sua" Fiorentina a raggiungere un obiettivo che ormai gli manca da tempo, l'Europa. Nei giorni passati abbiamo potuto notare come molti club siano interessati al bomber viola e tra questi, quello che sembrava più spinto ad acquistarlo era l'Arsenal. Vlahovic però avrebbe ribadito al proprio agente come la scelta del club londinese non sia una buona idea per il suo futuro. Infatti, per il calciatore, non sarebbe adatta al suo salto di qualità, per passare allo step successivo della sua carriera.