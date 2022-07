VN – Il punto su Pulgar: si tratta col Flamengo, ma c’è ancora distanza

Flamengo in chiusura per Erick Pulgar? Non esattamente. Se dal Brasile in queste ore rimbalzano le voci su un accordo ormai prossimo con la Fiorentina, ma le cose - secondo quanto appreso da Violanews.com - non stanno proprio così. In questo momento in Italia per conto dell'agente Fernando Felicevich c'è un suo collaboratore, col compito di seguire la trattativa con il club viola. Il club carioca ha avanzato una nuova offerta, ma non soddisfacente per la società gigliata.