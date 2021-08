VN – Idea nuova per la Fiorentina, proposto il brasiliano Guga

Rush finale incandescente per il mercato della Fiorentina: si punta ad altri due acquisti per rinforzare la fasce

Il mercato della Fiorentina è entrato nella fase più calda. Con Torreira in arrivo, le attenzioni dei dirigenti viola si rivolgono ai ruoli di esterno d'attacco e di terzino destro. E su quest'ultimo fronte si registra una nuova idea, al momento però in fase di valutazione. Come raccolto da Violanews.com, alla Fiorentina è stato infatti proposto il brasiliano Guga, laterale difensivo classe 1998 dell'Atletico Mineiro LA SCHEDA. Passaporto comunitario, il suo cartellino viene valutato intorno ai 6 milioni di euro. Restano in piedi anche le altre piste, mentre come ala offensiva occhio ancora al nome di Orsolini, oltre a quello di Berardi (difficile, ma la Fiorentina vuole provarci).