VN – I rinnovi: Mandragora e Kean, ci siamo. Si prepara un rilancio per Dodò

La Fiorentina vuole un tris di rinnovi. Mandragora e Kean sono vicini alla firma, e si prepara una nuova proposta per Dodò

Non solo la campagna acquisti, ma quello che sta rendendo felici i tifosi viola, sono le mancate cessioni. Il 15 luglio è ormai acqua passata, e Moise Kean viaggia verso il rinnovo di contratto. Così come Rolando Mandragora , dopo le insidie di Betis e Bologna. Il terzo big con una situazione contrattuale particolare è Dodò.

Nuovo rilancio

Sappiamo che il prolungamento del brasiliano è stato complesso. La prima proposta viola non è andata a buon fine, anche se comunque rimangono due anni di contratto al terzino. La Fiorentin a vorrebbe trattenerlo, e come raccolto dal nostro Nicolò Schira, la società starebbe imbastendo una nuova proposta, sperando che questa sia la volta buona, per vedere Dodò firmare il rinnovo.