VN – Gori rinnova e va alla Reggina: tutti i dettagli

Si rafforza l'asse Firenze-Reggio Calabria con un altro giovane viola che passa alla corte di Inzaghi, dopo N. Pierozzi, Agostinelli e Dutu. E' fatta anche per Gabriele Gori ed è in corso lo scambio dei documenti che porterà all'ufficialità. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l'operazione si chiude in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni e controriscatto per la Fiorentina a 2 milioni e 850mila euro.