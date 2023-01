VN – Fiorentina tornata su Brekalo: è testa a testa con il Monza

La Fiorentina è tornata alla carica di Brekalo. Il calciatore croato in mattinata ha detto no al Getafe e al Betis Siviglia, vuole solo l'Italia. C'era l'accordo con il Monza, ma per il momento il giocatore starebbe riflettendo, dopo aver parlato anche con il CT della sua nazionale, il quale gli ha consigliato di andare a giocare in un club che gioca le coppe. Ci sono stati nella serata di ieri dei contatti tra l'entourage e i viola, quindi la partita è ancora aperta. I brianzoli offrono ancora di più (2,2 milioni di euro), ma a Firenze avrebbe la possibilità di misurarsi nelle coppe internazionali. Continua, dunque, il testa a testa tra le due squadre, in attesa di capire quale sarà la scelta da parte del giocatore.