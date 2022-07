VN – Fiorentina, problemi con i tamponi. Oggi svolto un nuovo ciclo: il punto

E' da registrare un problema sui tamponi svolti nella giornata di ieri per i giocatori della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono stati in merito ai test effettuati nelle scorse 24 che avevano mostrato delle positività (annunciate dallo stesso Daniele Pradè in conferenza) sono stati notati degli errori sul macchinario che può aver potuto compromettere i risultati. Per questo oggi è stato effettuato un nuovo ciclo di tamponi il cui esito sarà noto domani.