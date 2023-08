VN – Fiorentina-OFI Creta, Top e Flop: Arthur un faro. E avete visto Kokorin?

ARTHUR: destra, sinistra e al centro. Il brasiliano è dappertutto. Il centrocampo viola sembra essere il suo habitat naturale e il suo rapporto con i compagni è ottimo. Imprescindibile in fase di regia, il suo impatto si nota anche in fase offensiva. Ad oggi, sembra l'innesto ideale per questa Fiorentina.

KOKORIN: protegge il pallone, lo smista per tutto il campo e gioca con i compagni. Davanti al portiere non sbaglia mai e lascia il suo segno anche in questa amichevole. Il suo futuro sembra essere lontano da Firenze, ma nel caso di sorprese, il suo messaggio a Italiano l'ha mandato.

FLOP — SOTTIL: senta la fatica do questo precampionato. L'esterno viola ci prova, ma non sembra ancora aver raggiunta la giusta condizione. Colpevole una preparazione iniziata in ritardo, Sottil può e deve fare di più.

BREKALO: oltre al solito palo, che ormai sembra una consuetudine quando si parla del croato, ci sono molti errori da segnalare nella gare dell'ex Torino. Brekalo sbaglia un gol già fatto e manca di lucidità. Per ritagliarsi il suo spazio nella Fiorentina serve uno squillo, una scintilla che, per adesso, sembra essere davvero lontana.

M.QUARTA e MILENKOVIC: tra i flop ci vanno entrambi i centrali. Il gol dell'OFI Creta pesa eccome. Da giocatori della loro esperienza ci si aspetta una gestione migliore del pallone e invece l'imbuca dei greci è abbastanza clamorosa.